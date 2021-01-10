شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: اعتماد "الأشعة" لصرف معاش إصابة عمل لأسر الأعضاء شهداء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بكلا من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والدكتور أيمن الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، لتحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا لاستحقاق معاش اصابة العمل وتم التوصل إلى الإعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليو، أنه تم الاتفاق على أن يتم تقديم الملف الخاص بالوفاة الإصابية للجان الطبية بالمحافظات لاستخراج شهادة وفاة إصابية ترسل إلى هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات لصرف معاش الإصابة وهو 80%من الحد التأمينى.

اما الأوراق المطلوبة فهى :

1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل

2- صورة البطاقة

3- شهادة وفاة بدون شرط ذكر الكورونا

4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها

5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية

6- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل

7- يسلم للجنة الطبية في المحافظة لتخرج شهادة وفاة اصابية

8- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة عمل.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة العامه لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية، الدكتورة ريهام مدحت رئيس لجنة الإصابات، والدكتورة سحر بكار، سامى عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومحمد سعودى مدير هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.