شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ وأعضاء هيئة التدريس، نعى فى بيان له سابق وفاة الدكتور السيد خضير، المدرس بكلية التربية النوعية، ابن مدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية.

وقال دسوقي، "بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، وبالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازى وأصدق المواساة إلى أسرة الدكتور السيد خضير المدرس بكلية التربية النوعية، ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".