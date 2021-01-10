شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض بأبو سمبل لمعهد البحوث الفلكية للتوسع فى المرصد المغناطيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، نعى المجلس الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وخلال الاجتماع، طالب الوزير بوضع خطة محددة للمعهد يمكن قياسها وتقييمها خلال العام 2021، بحيث يتم عرضها على المجلس القادم تتضمن الموقف الحالى للمعهد، والخطة المستقبلية له، ومعايير تقييمها.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إن المجلس وافق على اللائحة التنفيذية لمركز القطامية للتميز العلمى فى الفلك وعلوم الفضاء، كما وافق المجلس أيضاً على ترقية عدد من الباحثين بالمعهد لدرجة أستاذ باحث فى عدد من الأقسام العلمية بالمعهد، وكذلك الموافقة على تعيين أحد الباحثين بالمعهد.

وأحيط المجلس علماً بتخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو سمبل للمعهد لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة، والأنشطة المقترحة لاستثمارها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور جاد القاضى تقرير ربع سنوى حول الأنشطة والفعاليات للمعهد على مستوى المنشآت والأجهزة العلمية والمشروعات البحثية سواء ما تم أو الجارية، وكذلك الأداء العلمى للمعهد، مشيراً إلى وصول عدد الأبحاث المنشورة إلى 125 بحثاً فى قواعد بيانات Scopus منها 43% فى مجال الأرض إلى جانب التخصصات العلمية الأخرى، فضلاً عن زيادة فى الأبحاث المنشورة فى Q1، وزيادة فى مؤشرات الاستشهاد، بالإضافة إلى افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى التابعة للمعهد الشهر الماضى.