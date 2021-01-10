شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة منطقة المسبح العشوائية.. ويؤكد: نقل 56 أسرة لمساكن آدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة منطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحى الخليفة والتى تضم 47 عقار بها 56 أسرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال أنه تم إزالة 4 عقارات حتى الآن وتسكين 14 أسرة بمشروع الأسمرات فى وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة .

يذكر أن أجهزة محافظة القاهرة أزالت اليوم 4 عقارات آيلة للسقوط، بجوار مسجد المسبح بحى الخليفة بميدان السيدة عائشة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بديل أمن يوفر حياة كريمة لسكان تلك الأماكن.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال إزالة 4 عقارات بميدان السيدة عائشة، وذلك بحضور اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والادارات المعنية والتنفيذية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.

أكدت نائب محافظ القاهرة أن العقارات الـ4 كانت تمثل خطورة على قاطنيها، وتم نقل 14 أسرة لوحدات جديدة مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتم تسكينهم على الفور بحى الأسمرات3.

ووجهت نائب المحافظ بتوفير وسائل لنقل متعلقات المواطنين والإشراف على تسكينهم بحى الأسمرات، مشيرة إلى أن ذلك يأتى استكمالا لأعمال التطوير الجارية والمستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية، ولتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية مقدمة بشكل حضارى يليق بالمواطن المصرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى وبمجتمع امن ليحيا حياة راقية بعيدا عن العشوائيات الخطرة .