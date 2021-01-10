شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن خطة لضم 2000 مسجد فى مشروع الأذان الموحد خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عمرو شكرى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أن ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى قد بلغ 2012 مسجدًا، وتشمل خطة عام 2021م ضم 2000 مسجد جديد ليصل إجمالى عدد المساجد إلى 4000 مسجد.

وأضاف شكرى، فى بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع محافظة بور سعيد لتشغيل المشروع بمدن المحافظة بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.