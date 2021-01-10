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"الصحة " تطالب الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا بالاهتمام بالإجراءات الوقائية

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان ، نصائح طبية مضمونها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لعدوى لـ 3 فئات وهم: 

1- الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر

 

2- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة.

3- السيدات الحوامل

 

ونصحت وزارة الصحة والسكان ، بتجنب التجمعات العائلية أو التواجد فى أماكن مزدحمة لكون الفئات السابقة هى الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مع الحرص على التوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأى أعراض مرضية ، وعدم تناول أو الإسراف فى تناول الفيتامينات دون الرجوع لطبيب المتخصص، والإهتمام بالوجبات الغذائية التى تحتوى على مواد تقوى مناعة الجسم ضد الفيروسات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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