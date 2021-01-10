شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن عن حاجتها للانتداب للرى المصرى بالسودان وأوغندا وهيئة مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن الاحتياجات لحركة الانتداب الدورية للرى المصرى بالسودان وجنوب السودان وأوغندا والإعارة بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الطلبات تقدم باسم رئيس قطاع مياه النيل على البريد الالكترونى [email protected]) التابع لقطاع مياه النيل وذلك بهدف تقليل التعامل الورقى فى ظل الاجراءات الاحترازية الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الاحد القادم على أن يكون اخر موعد لتلقى الطلبات يوم الخميس 18 فبراير .

وشددت الوزارة على أنه لن يتم النظر فى الطلبات التى لا تستوفى جميع الشروط العامة الواردة بالإعلان وكذلك التى ترسل قبل بداية أو بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم الطلبات.

وطالبت الوزارة المتقدمين بعدم تكرار إرسال الطلب لعدم التأثير بشكل تقنى على مساحة البريد الإلكترونى و فى حالة تكرار إرسال الطلب سيتم الحفظ.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الرد على البريد الالكترونى برسالة (تم استلام الطلب وجارى المراجعة ومطابقة الشروط الخاصة بالوظيفة) من نفس البريد الالكترونى وعلى نفس البريد الالكترونى المرسل منه الطلب، وفى حالة عدم الرد خلال 48 ساعة يقوم المتقدم بالتواصل تليفونياً مع قطاع مياه النيل وذلك فى المواعيد المحددة لتقديم الطلبات فقط على الأرقام التالية:- (0222611168 – 0222611197).