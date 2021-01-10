شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لامتصاص أى تكدسات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو الدفع بقطارات إضافية بالخطوط الثلاثة خصوصا فى أوقات الذروة لمواجهة أى تكدسات تظهر على أرصفة المحطات عبر شبكة الكاميرات التى تغطى خطوط المترو ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتستمر شركة المترو فى فرض غرامة قدرها 50 جنيها من الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة مع التشديد على عامليها لمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتوفر شركة المترو فى كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

كانت شركة المترو أكدت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة بسعر 2.5 جنيه من شباك الحجز مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.