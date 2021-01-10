محافظ القاهرة يحرر محضرا لمحصل أتوبيس نقل عام لعدم ارتدائه الكمامة.. صور

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة مفاجئة لموقف السيدة عائشة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى حفاظا على الصحة العامة حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات من بينها محضر لأحد محصلى هيئة النقل العام لعدم التزامه بارتداء الكمامة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته .

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث أن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة .

وبدأت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات الأحد الماضى، تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.