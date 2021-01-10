شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بحى العباسية لمدة 8 ساعات بسبب تحويل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن (المنطقة الصناعية بالعباسية– شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقى مناطق العباسية و منطقة الجمالية) ، لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 11-01-2021 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 .

وأوضحت شركة مياه القاهرة، أن سبب الانقطاع يرجع قيام الجهاز المركزى للتعمير بتطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.