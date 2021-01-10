شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تطالب بتغيير شرط تحاليل الـPCr لصرف معاش إصابة العمل لأسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020 ) وبالتالى استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، ورغم ذلك وحتى يناير 2021 لم يتم البدء فى تفعيل قرار اعتبار كورونا إصابة عمل، ومرت النقابة بخطوات عديدة حتى وصلت إلى تغيير كود الإصابة، وصولا إلى عقد اجتماع مع هيئة التأمينات الاجتماعية، وصدر قرار حصول أسر الشهداء على معاش إصابة عمل كامل بمتوسط لشهداء 2020 بقيمة 5400، وشهداء 2021 بمتوسط 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تنفيذ القرار.

وأضاف عبد الحى، فى تصريحات له اليوم، أن العديد من الأطباء توفوا فى مستشفيات عزل، قبل عمل تحليل الـpcr، هذا بالإضافة إلى أن نسبة الأخطاء فى تحاليل الـpcr قد تتراوح من 20 إلى 25%، وبالتالى فأن سلبية المسحة ليست دليل قاطع على عدم الإصابة بكورونا، ونتمنى أن يتم تشكيل لجان لدراسة ملفات الأطباء شهداء كورونا، لسهولة حصول الأسر على مستحقاتهم، والاعتماد على معايير أخرى مثل الأشعات المقطعية، والتحاليل لإثبات أحقية الأطباء.

وأكد أن صرف معاش إصابة العمل لأسر الشهداء خطوة جيدة، إلا أن طموح النقابة أعلى من ذلك، حيث كانت تطالب بمساواتهم بشهداء الشرطة والجيش نظرا للمميزات التى يتم منحها لأبنائهم فى الدراسة وغيرها من وسائل رعاية أسر الشهداء، مطالبا بتكريم معنوى لأسر شهداء الأطباء، بإطلاق أسمائهم على مدارس أو شوارع فى مناطقهم، لافتا إلى أن أكثر محافظة طبقت ذلك كانت الدقهلية.