شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشكل لجان مرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجان للمرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة وذلك فى إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع عددًا من الجهات فى الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وشمل قرار محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز أو الحى المختص وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة والإدارة العامة للحماية المدنية ومدير إدارة شئون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار راشد، إلى أن اللجان تختص بالمرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها باشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مؤكدًا على إجراء حصر شامل لكافة المنشآت التى تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.

كما شكل محافظ الجيزة لجنة رئيسية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعضوية مدير مديرية القوى العاملة وممثل الإدارة العامة للحماية المدنية ومدير شئون البيئة بالمحافظة وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية.

وكلف محافظ الجيزة بإعداد خطة للمرور الدورى على هذه المنشآت ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.