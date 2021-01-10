شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور عبدالمنعم محمد سالم بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(291).

وكانت قد سجلت النقابة العامة للأطباء، فى الأسبوع الأول من عام 2021، 21 شهيدا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالى عدد شهداء الأطباء إلى 285 طبيب.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ7 أيام الماضية، كل من:

1- الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.

2- الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق

3- الشهيد الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.

4- الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.

5- الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6- الشهيد الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.

7- الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.

8- الشهيد الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9- الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10- الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11- الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة استشاري امراض نساء وتوليد.

12- الشهيد الدكتور بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.

13- الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14- الشهيد الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15- الشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.

16- الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17- الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.

18- الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.

19- الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20- الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).

21- الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.