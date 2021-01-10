شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة يبحث الجهود المشتركة لمناقشة خدمة القطاع السياحي بالواحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اجتماعًا بحضور كل الجهات المعنية بالقطاع السياحي، لبحث أوجه التعاون والجهود المشتركة ومناقشة العديد من الأفكار والأطروحات التي تخدم القطاع السياحي بالواحة لتنشيط الحركة السياحية بها في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للنهوض بواحة سيوة في كل المجالات السياحية والتنموية.

وأشار محافظ مطروح إلى أن سيوة تشهد حركة سياحية كبيرة وخاصة بعد افتتاح قلعة شالي الأثرية ومسجد شالي أغو رمى نوفمبر الماضي في احتفالية عالمية لفتت أنظار العالم إليها، مضيفًا بأنه جاري التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للأثار بسيوة، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للزوار وخاصة أن سيوة تتمتع بأنماط سياحية فريدة ومتعددة كسياحة السفاري والعلاجية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات وتضافر كل الجهود لتنشيط الحركة السياحية بها.

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالاهتمام ودعم القطاع السياحي بواحة سيوة مع ما تحظى به شهرة عالمية وطبيعة بيئية مميزة وضعتها بقوة على خريطة السياحة العالمية وجذبت إليها العديد من السياح والزوار من مختلف بلاد العالم.