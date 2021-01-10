أخبار مصر

تجليس الأنبا توما أسقفا على كرسي إيبارشية سوهاج السبت المقبل

0 نشر
رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تجليس الأنبا توما أسقفا على كرسي إيبارشية سوهاج السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج، للأقباط الكاثوليك. وشارك البابا طقوس التجليس والسيامة الأسقفية، الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

وقال مصدر كنسى، إن مراسم السيامة الأسقفية، تقام في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    148,799

  • تعافي

    118,294

  • وفيات

    8,142

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا