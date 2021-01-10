شكرا لقرائتكم خبر عن تجليس الأنبا توما أسقفا على كرسي إيبارشية سوهاج السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج، للأقباط الكاثوليك. وشارك البابا طقوس التجليس والسيامة الأسقفية، الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

وقال مصدر كنسى، إن مراسم السيامة الأسقفية، تقام في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا.