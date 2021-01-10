شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا لتطوير الخدمات.. «السياحة و الآثار» في ضيافة منطقة بني حسن الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة بني حسن الأثرية، بمحافظة المنيا، وفدا من وزارة السياحة والآثار، والمعهد الهولندي بالقاهرة، لتفقد المنطقة، وذلك تمهيدا لتطوير الخدمات السياحية بها في إطار مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد.

وضم الوفد إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار، لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ‎والدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وداليا داود مسؤول الثقافة والتنمية بالسفارة الهولندية، والدكتورة مي الإبراشي من مكتب مجاورة، وجمال أبوبكر مدير عام آثار مصر الوسطى.

وقالت إيمان زيدان، على هامش الزيارة إن مشروع التطوير يتضمن عمل ووضع عدد من اللوحات التفسيرية والإرشادية عن الموقع والآثار الموجوده به ومسار الزيارة وضوابط السلامة الصحية المطبقة وغيرها من المعلومات المفيدة للزائر، بالإضافة إلى توفير كافيتريا ودورات للمياة ذاتية التنظيف. كما سوف يتم تجهيز وطبع مطويات عن الموقع باللغات المختلفة وغيرها من الوسائل الخدمية التي تعمل على تحسين تجربة الزائرين.

وأضافت مساعد الوزير، أن تطوير منطقة بني حسن الأثرية تعتبر المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين الوزارة والمعهد الهولندي؛ حيث شملت المرحلة الأولى تدريب عدد من الأثريين على الأسلوب العلمي الأمثل والمتبع لإدارة وتطوير الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على يد خبراء بالمجال من هولندا. كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية لدراسة الوضع الراهن لتلك المواقع ووضع مقترحات لتطويرها، وقد وقع الإختيار على منطقة بني حسن الأثرية لتطبيق الجزء العملي من المشروع. كما سوف يتم تحرير وطبع ونشر كتاب عن أساسيات إدارة المواقع الأثرية باللغتين العربية والإنجليزية.