شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تدرس استغلال وتطوير منطقة البازات حول متحف المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والأثار، اليوم الأحد، في بيان صحفي، أن زيارة وفد الوزارة إلى محافظة المنيا امتدت ا لتشمل متحف المنيا للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، وبحث إمكانية استغلال منطقة البازارت والكافتيريات والممشى والساحات الفارغة الممتدة على طول نهر النيل، لتقديم الخدمات السياحية للزائرين لكي تكون تجربتهم ممتعة وثرية بالمعلومات عن الحضارة المصرية العريقة، وذلك في إطار دمج السياحة الثقافية بالترفيهية.

كما تم مناقشة بحث سبل التعاون للترويج للمواقع الأثرية والمتاحف والمزارات السياحية بالمحافظة، وذلك من خلال تحديث خريطة المزارات السياحية ووضع لوحات إعلانية للترويج لها وللمزارات، بالشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة.

جدير بالذكر، ان منطقة آثار بني حسن الأثرية من أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تضم ٣٩ مقبرة من عصر الدولة الوسطى مفتوح منها للزيارة أربعة مقابر، تظهر بهم الرسوم الجدارية لمناظر الحياة اليومية والألعاب الرياضية والرقصات الاكروباتية والإيقاعية، وكذلك مناظر للصناعات كصناعة النسيج والذهب، والصيد والطب الرياضى والطب البيطرى.

أما متحف المنيا فهو يقع في موقع متميز ويطل على مشهد خلاب للنيل ويعد أيقونة للمحافظة، فهو يضم ممشى داخلي يطل على النيل بمساحة ١٠.٠٠٠م تقريباً، وعدد ٤ مراسي بمستويات مختلفة، وبحيرات صناعية بمساحة ٥٠٠٠ م٢، كما تبلغ المساحات الخضراء به ٧٠.٠٠٠ م٢، ويحتوي على منطقة خدمات تتكون من مركز للمؤتمرات وسينما ومسرح، ومكتبة، ومبنى للبازارات يضم من ١٩ بازار على مساحة ٢٠٠٠ م٢، وكافيتريا تتوسط المتحف بمساحة ١٥٠٠ م٢، وجراج بمساحة ٣٥٠٠ م٢.