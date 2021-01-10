شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح: اعتماد ترقية 1450 معلما وإخصائيا في فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، إنه خلال ساعات سيقوم باعتماد قرار ترقية المعلمين عقب انتهاء لجنة التنمية البشرية بتعليم مطروح من مراجعة أوراق وبيانات المرقين (معلمين / اخصائيين)، والتي جاءت لضمان سلامة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتسكين والترقية.

وأكد «سلامة» أن ذلك جاء بعد اعتماد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرار ترقية المعلمين والمتضمن ترقية 1450 معلمًا بقرار قائد الأقليم، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري، مضيفًا أن ذلك يمنح المعلمين الذين تمت ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لقرار الترقية.

وثمَّن وكيل الوزارة مجهودات العاملين بإدارة الموارد البشرية في مراجعة المستندات المطلوبة للترقية، مهنئًا الزملاء المرقين ومتمنيا لهم السداد والتوفيق.

وقدَّم الشكر والتقدير للسيد اللواء المحافظ عرفانا بدعمه المتواصل والمؤثر للمنظومة التعليمية.