شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: تدريب العاملين على كيفية دخول الأماكن الضيقة والتعامل مع تسريب الكلور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام مسؤولي السلامة والصحة المهنية بفرع الشركة بمنيا القمح، بتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسريب الكلور، وذلك بمحطة مياه كفر الصعيدي، بهدف بث الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم وتدريبيهم على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

أوضح رئيس الشركة، قيام مسؤولي الصحة والسلامة المهنية، بفرع الشركة بفاقوس، بتدريب العاملين على كيفية الدخول إلى الأماكن المغلقة، وذلك بمحطة الوابورات المرشحة، وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والإحتياطات الوقائية، وإتخاذ الحلول الهندسية والفنية والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية، سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تكثيف الدورات التدريبية، وعقد ورش العمل المختلفة لصقل مهارات وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.