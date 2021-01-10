شكرا لقرائتكم خبر عن رصف الطرق الداخلية بمدينة الحسنة شمال سيناء «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، عن البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية في وسط المدينة، والتي تم اختيارها للرصف ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة للعام المالي الجاري2021/2020.

وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه بجانب رصف عدد من الطرق الداخلية في مدينة الحسنة، سيتم تركيب بلاط «الانترلوك» للأرضفة الخاصة ببعض الطرق التي تم رصفها من قبل.

وأشار عفش، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري تبلغ 23 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية، بواقع مبلغ 7 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 11 مليون و500 ألف جنيه للطرق، ومبلغ مليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 3 مليون و650 ألف جنيه، لتدعيم الوحدات المحلية.

البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية في مدينة الحسنة

البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية في مدينة الحسنة

البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية في مدينة الحسنة

البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية في مدينة الحسنة

البدء في رصف عدد من الطرق الداخلية في مدينة الحسنة