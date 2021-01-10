شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «القابضة للمياه» يتفقد انتظام العمل بمحطة التل الكبير بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة المياه الكبرى بالتل الكبير بقطاع الإسماعيلية، للإطمئنان على انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على جودة المياه المنتجة، والتحقق من كفاءة مستويات التشغيل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من وسائل الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية الدعم الفنى المستمر الذي توليه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للشركات التابعة في اطار الحرص على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المحطات، حيث تضمنت الزيارة مراجعة سجلات التشغيل الخاصة بالمحطة وسجلات تسجيل العينات بالمعمل ومدى مطابقة المياه المنتجة للمعايير والمواصفات القياسية والتى تخدم مدينة التل الكبير بالكامل.