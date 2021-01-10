شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بفصول محو الأمية وتأجيل الامتحانات حتى أبريل المقبل بـ«أزهر الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تعليق الدراسة بفصول محو الأمية وتعليم الكبار وفقا للبرنامج الموقع بين مشيخة الأزهر الشريف والهيئة المصرية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمعاهد الإسكندرية الأزهرية؛ حفاظًا على سلامة الدارسين والمعلمين المشاركين في تعليم الكبار، والوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام، كما قرر «هاشم»، تأجيل امتحانات تعليم الكبار دورة يناير، إلى شهر أبريل المقبل.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن الدراسة بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعاهد الإسكندرية الأزهرية بالإدارات التعليمية الخمسة، تشمل 33 معهدًا أزهريًا، حيث يبلغ عدد الدارسين بها 433 دارسًا.

وفي سياق متصل، تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ورش عمل التربية الفنية بمعاهد برج العرب (الابتدائي، الابتدائي النموذجي، وبنين برج العرب الإعدادي الثانوي، وبنين برج العرب الإعدادي الثانوي النموذجي، وفتيات الشعراوي الإعدادي الثانوي النموذجي، وفتيات الشعراوي الإعدادي الثانوي).

وتم عرض أعمال المعاهد، والتي شارك في إعدادها معلمات التربية الفنية، وطلاب المعاهد خلال فترة الدراسة في الفصل الدراسي الأول، وذلك تحت إشراف وبحضور أحمد بكري موجه عام التربية الفنية، وشيماء عوض موجه التربية الفنية بإدارة غرب.