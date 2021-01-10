شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفعيلاً للحملة الوطنية، لرفع الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، قامت وزارة البيئة من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى، والجيزة، بتنفيذ عدد من حملات التوعية والتشجير، بنطاق كلا الفرعين، كما أهدى فرع القاهرة الكبرى، مركز ومدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة عدد (1000) شجرة لزراعتها، بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.