شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحيرة، حملة مرورية لفحص عوادم السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة، ومخالفة عدد 4 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على استمرار تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وتنفيذ 5 حملات يومياً على الطرق والميادين العامة، بالتعاون بين جهاز شؤون البيئة، والإدارة العامة للمرور، وشرطة البيئة والمسطحات.

وتنفيذ برنامج فحص عادم المركبات بالمحافظات، بالتعاون مع الأفرع الأقليمية لجهاز شؤون البيئة، وشرطة البيئة، والمسطحات.