شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تدعم 1800 فتاة بالقرى الأكثر احتياجا ببني سويف (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، إن مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، استكملت دعم زواج الفتيات اليتيمات، وادخال السعادة على قلوبهن، لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية، من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان، دعمت زواج نحو 20 ألف فتاة يتيمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، منهم 1800 فتاة بالقرى الأكثر احتياجًا ببني سويف، من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

وأشار شعبان، إلى أن الأورمان قد أطلقت مؤخراً مبادرة «خير بالتقسيط» وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين .

واختتم شعبان، قائلا إن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات، بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة بني سويف، حيث نجحت في دعم اتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة.