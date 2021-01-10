شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 1626 شهادة مزاولة الحرفة.. وتعيين 755 شاباً ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 826 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 800 كارينة مزاولة حرفة، فضلا عن تعيين 755 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم شاباً من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2171 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 645 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، وأسفر عن تحرير 22 محضراً للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 238 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال من المسجلين.