شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وضباب وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الإثنين 11 يناير 2021 إلى السبت 16 يناير 2021.

يوم الإثنين 11 يناير 2021:

أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة

وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

الثلاثاء 12 يناير 2012:

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 13 يناير 2021:

أمطار خفيفة "40% تقريبا" على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 14 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة "10% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 19 يناير 2021:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 20 يناير 2021:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.



