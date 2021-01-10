شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الألمانية: هايكو ماس يبدأ زيارة للقاهرة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل مساء اليوم الأحد، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إلى مصر لإجراء محادثات مع نظرائه المصري والفرنسي والأردني غدا، وذكر السفارة الألمانية في القاهرة - في بيان اليوم - أنه من المتوقع أن يركز اجتماع وزراء الخارجية الأربعة على عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية بهذا الشكل الرباعي، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية.