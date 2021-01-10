أخبار مصر.. التعليم تعلن إتاحة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية إلكترونياً

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التعليم إتاحة تسجيل استمارات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا، فضلاً عن تقارير سياسية ورياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

وصول جثمان الفنان الراحل هادى الجيار إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل هادى الجيار إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الأسرة، وشهدت مشرحة مستشفى الهرم بالجيزة حضور عدد كبير من أبناء وأقارب الفنان الراحل هادى الجيار تمهيدًا لاستلام الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

الحكومة تنفى زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى لـ6 سنوات

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطرى إلى 6 سنوات، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.

التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدورى خلال شهر يوليو بسبب أولمبياد طوكيو

وافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، علي توقف مسابقة الدوري العام شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا في شهر يوليو المقبل، بناء علي طلب الأندية التي اعترضت علي اقامة مباريات الدوري أثناء الأولمبياد ما يعني فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.

ضبط 17 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا خلال 24 ساعة

نجحت الداخلية في ضبط 17416 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعاً وتحرير (658) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (234) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1475) "شيشة".

مدبولى: القيادة السياسية وجهت بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

جهود منظومة الشكاوى الحكومية فى 2020.. تلقت 1.35 مليون شكوى للمواطنين وحسم 87% منها.. زيادة إقبال المواطنين على المنظومة العام الماضى.. ومدبولى: توجيهات من القيادة السياسية بتيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020

ورحل هادى الجيار بعد 50سنة إبداع.. الفنان الكبير شارك فى عشرات المسلسلات بأدوار اقتربت من الجمهور بكل فئاته.. لعب أدوار الشر والخير بحرفية وجعل من الضو وعثمان الغرباوى وسيد العربى شخصيات يرى فيها متابعوه أنفسهم

واحد تلو الآخر يرحل من جيل العظماء، الذين بنوا فترة نهضت فيها الثقافة والفنون وأسسوا لها، ليصبحوا جميعا علامات بارزة فى تاريخ الفن المصرى، فبرحيل الفنان الكبير هادى الجيار، يرحل جزء مهم من تاريخ الدراما المصرية، حيث توفى منذ ساعات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 72 عاما، خاصة وأنه كان يعانى من مرض القلب بعد إجرائه لعملية قلب مفتوح، جعلت الفيروس اللعين يتمكن منه.

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يبحثون فى القاهرة استئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل .."الرباعية الدولية" تتشاور حول وضع إطار عام لتفعيل الحل السلمى.. وتحركات مصرية لدفع جهود السلام بالمنطقة

يبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، يوم غد الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطارعام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين،لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وكشفت وزارة الخارجية الألمانية، فى بيان لها، عن وصول وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إلى القاهرة اليوم الأحد في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، يجرى خلالها مباحثات بشأن إحياء محتمل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحة أنه سيلتقى وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا.

الأرصاد تتوقع تراجع الشبورة الثلاثاء وتكشف عن تقلبات جوية بنهاية الأسبوع

توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الشبورة المائية الكثيفة الثلاثاء المقبل، بعد استقرار الطقس على مدار 3 أسابيع ، منوهة بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعة بـ 3 درجات لتسجل الحرارة 25 درجة يوم الثلاثاء.

المالية تعلن تصميمات للمشروعات القومية في ٥ سنوات تمهيدًا لسكها على العملات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» فى توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال بناء الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة فى الخمس سنوات الماضية، التى تجسدت بمشروعات قومية كبرى تُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم>

التعليم تعلن إتاحة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية عبر تطبيق إلكترونى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار تدقيق وتنقية قاعدة البيانات المركزية والحاقا لما تم سابقا من مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام وكذلك الصف الثالث الإعدادى واستكمال الملف الإلكترونى للطلاب مشتملا على الصورة الشخصية للطالب، تقرر إتاحة تطبيق إلكترونى خاص بقيام طلاب الثانوية العامة" الثالث الثانوى بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسى 2020،2021 بداية من اليوم الأحد 10 يناير.

تشييع جثمان الفنان هادى الجيار من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

تشيع جنازة الفنان الفنان الكبير الراحل هادى الجيار الذى أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، ثم بعد ذلك يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.