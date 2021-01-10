يجلس على المنصة بجلسة البرلمان الافتتاحية.. مَن هو أبانوب عزت الذي شارك في هاشتاج "إلا رسول الله"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي،

ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس؛ وهما النائب أبانوب عزت، الفائز في الانتخابات "فردي" عن دائرة الساحل بمحافظة القاهرة، والنائبة فاطمة سليم، الفائزة في الانتخابات عبر القائمة الوطنية من أجل مصر، والمنتمية إلى حزب الإصلاح والتنمية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن النائب أبانوب عزت في ما يلي:

- يبلغ من العمر 25 عاما.

- خاض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي ممثلا لحزب مستقبل وطن.

- حصل على 42 ألف صوت بالدائرة، متغلبًا على 22 مرشحًا، و16 مستقلًّا و6 أحزاب كانت تتنافس على المقعد.

- مدير إحدى شركات استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والغلال.

- حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال بتقدير جيد جدًّا.

- أعلن أن برنامجه الأساسي في الانتخابات هو تطوير التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة.

- شارك في هاشتاج (إلا رسول الله) وكتب على صفحته عبر "فيسبوك": "أنا أبانوب عزت عزيز.. أرفض إهانة دين إخوتي المسلمين وضد الرسوم المسيئة لرسولهم الكريم، إهانة الرُّسل والأديان ليست حرية شخصية. #إلا رسول الله_ يا فرنسا".

عبَّر أبانوب عن سعادته بالمشاركة في إدارة الجلسة، ويرى أن برلمان 2021 سيشهد في المرحلة المقبلة إثراء للحياة النيابية المصرية في ظل وجود غرفتَين للبرلمان.