شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة تطوير حديقة الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم .

وطالب عبد العال، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خاصة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى .

وأشار اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير .

يذكر أن محافظة القاهرة أغلقت نفق الميرغنى بمصر الجديدة وتحويله إلى طريق سطحى، حيث قررت المحافظة ردم النفق نظرا للاختناقات المرورية التى كان يسببها فى شارع صلاح سالم، حيث يعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.

وشارع صلاح سالم هو أحد أكبر شوارع القاهرة و يمر بثلاث أحياء هم مدينة نصر و مصر الجديدة و العباسية يوجد بالشارع أرض المعارض الدولية وبانوراما حرب أكتوبر و مدخل استاد القاهرة الدولى و دار القوات الجوية، و قصر البارون وقصر السلطان حسين "مدرسة مصر الجديدة الثانوية العامة للبنات" ومترو الانفاق و غيرها من المعالم القديمة و الحديثة للحى.