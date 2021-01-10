شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للعاملين حول إعداد وكتابة التقارير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية أون لاين للعاملين بالجامعة للتدريب على إعداد وكتابة التقارير وذلك تحت إشراف محمد ناصر امين عام الجامعة، ومها عبد الرحيم يونس امين الجامعة المساعد، وعبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب.

واستهدفت الدورة التدريبية تدريب العاملين على مفهوم التقارير وأهميتها وأهدافها والتقارير كوسيلة اتصال وأنواع التقارير، كما تم التدريب على خصائص ومواصفات التقرير الجيد، وشروط التقرير الجيد وخطوات ومراحل إعداد التقارير، وإعداد هيكل التقرير وما يجب تجنبه عند كتابة التقارير، وتم تدريب العاملين على الوصايا العشر لكتابة التقارير، وأبرز مصادر المعلومات لكتابة التقارير، والمعوقات التى يمكن أن تواجه جمع المعلومات لكتابة التقرير.

وكان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، أعلن عن خطته التدريبية لشهر يناير 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.