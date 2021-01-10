شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه من موازنة الدولة ، حيث أكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتي ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التي تتم على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعدات الجديدة ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات و تحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية لاقت استحسان المواطنين .

و أكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة .

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

من جانبه أكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة ، وتضم 9 سيار ات قلاب رينو سعة 40 متر مكعب و22 هوكلفت مرسيدس ومعه 44 صندوق سعة الصندوق الواحد 24 متر مكعب و3 لودر كاتر بلار وسط ، بالإضافة إلى 3 مغسلة سيارات كبيرة و3 مولدات كهربائية.

وأضاف رئيس الهيئة انه سيتم توزيع المعدات على 3 مناولات ثابتة بالمقطم ومنشية ناصر وشارع بورسعيد بحدائق القبة ، بالإضافة إلى 3 محطات متحركة بشرق مدينة نصر ومحطة بعين شمس .