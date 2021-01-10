شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الزراعة: اهتمام كبير من الدولة بتطوير منظومة الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة لتطوير منظومة الألبان، مشيرا إلى أن الوزارة بجميع أجهزتها تعمل على تطبيق القرار الوزاري المنظم لتطبيق معايير الجودة.

وقال القرش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على شهادة الجودة، والذي من شأنه فتح آفاق جديدة فى السوقين المحلي والتصديري، إضافة إلى أن ذلك سيسهم في الحفاظ على تقديم منتج عال الجودة، ومطابق للمعايير والمواصفات القياسية المصرية والدولية.



وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا توليه القيادة السياسية بالقطاع الزراعي بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير نظم الري الحديث وتطبيقها في العديد من الأراضي الزراعية.



وأوضح المتحدث الرسمى للزراعة، أنه على سبيل المثال، فمصر هى الدولة الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والثالثة عالميا في تصدير البصل المجفف، كما أنها الأولى على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة، بالإضافة إلى التوسع الآن في مجال زيتون الزيت، كما أن مصر هي الأولى عالميا في إنتاج التمور، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الزراعية.



وأشار القرش، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100% .. مؤكدا أن توسع مصر في التصدير للخارج سيؤدي إلى اتزان الأسواق الداخلية، فمصر تعمل على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي للخارج.



وأكد أن كافة المنتجات الزراعية المصرية أصبحت لها قيمة تسويقية كبيرة بسبب الاهتمام بجودة الإنتاج وتطبيق النظم الزراعية الحديثة.

وأوضح أن جهود الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تعمل على التوسع الأفقي والرأسي وتقليل الهادر من الإنتاج، كما تعمل على تحديث المنظومة الزراعية لتلبية الاحتياجات الحالية وتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل .. لافتا إلى أن المنتج الزراعي المصري يثبت كفاءة عالمية.