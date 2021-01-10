شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث موقف خطة النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالإنتاج الزراعي ومؤشرات الاداء، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم خلال اللقاء بحث آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة، بشكل اقتصادي، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة استغلال الاصول التابعة للوزارة بكل المحافظات مع سرعة التحرك نحو تحقيق هذا الهدف في ضوء الحصر الذي تم لها وتصنيفها لتعظيم العائد منها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

وأضاف «القصير»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات وخطة الوزارة نحو المساهمة بصورة أكبر في تحقيق الأمن الغذائي بما تملكه الوزارة من آليات ومحاور تساهم بقدر كبير في تحقيق هذا الهدف لتوفير الغذاء الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.

وناقش الوزير موقف المشروعات ذات الأولوية الخاصة والتي تتم حاليًا، ومنها مشروع تطوير وتحديث نظم الري وموقف المشروع القومي لإنتاج بذور وتقاوى الخضر ومشروع تطوير مراكز تجميع الالبان ومشروعات البتلو وغيرها.

وطالب الوزير كل القيادات بأهمية أن يكون تقييم الاداء معتمدًا على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس مع أهمية متابعة الالتزام بتفيذ الخطط الموضوعة وتعظيم دور القطاع الزراعي خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد «القصير»، على أن أحد أهم أولويات العمل في وزارة الزراعة هو لحصر الأصول والأراضي، التابعة لقطاعات وهيئات الوزارة وتصنيفها على حسب موقف الاستغلال ومحاولة إيجاد أساليب لرفع كفاءة الاستغلال بشكل اقتصادي.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر لكل العاملين بالوزارة، لما بذلوه من جهود على مدار العام الماضي، ساهمت في تغيير الصورة الذهنية للوزارة، وتواصلهم المستمر مع المزارعين والمربيين، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، رغم ظروف جائحة كورونا، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهود ومتابعه كل المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمزارعين والفلاحين في مثل هذه الظروف.

وزير الزراعة خلال إجتماعات مع قيادات وزارة الزراعة بمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة خلال إجتماعات مع قيادات وزارة الزراعة بمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة خلال إجتماعات مع قيادات وزارة الزراعة بمركز البحوث الزراعية