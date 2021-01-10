شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تعلن تصميم سيناريوهات العرض المتحفى واختيار القطع لـ7 متاحف جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي عمر، رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي للمتاحف الإقليمية الجديدة في وزارة السياحة والآثار، أنه يجرى حاليا تصميم سيناريوهات العرض المتحفي للمتاحف الجديدة المقرر افتتاحها في العام الجارى 2021 وبعضها العام المقبل 2022، وعددها 7 متاحف.

وأوضح «عمر»، لـ«المصرى اليوم»، أن المتاحف الجديدة المقرر افتتاحها تشمل متحف صالة 3 بمطار القاهرة الدولى، ومتحف الحضارة ومتحف الأتونى في محافظة المنيا، ومتحف أسوان، فضلاً عن إنشاء متحف جديد عند شجرة السيدة العذراء مريم في الزيتون، ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يحكى العصور التاريخية التي لازمت العواصم المصرية القديمة والبالغ عددها أكثر من 20 عاصمة، من خلال أسلوب حكائي وعرض متحفي رائع.

وأضاف:«أن متحف عواصم مصر الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية يتناول أهم العواصم القديمة للدولة المصرية، من بينها منف وطيبة 1و2 والاسكندرية والفسطاط والقاهرة الخديوية، إذ يتم عرض مواد تتناول الحياة اليومية في مدينة منف وكذا أسلوب الحياة في العصر اليونانى الرومانى في الاسكندرية ليكون متحف الأول من نوعه لما يتضمنه من سيناريو عرض متحفى مختلف ومتفرد يحكى الحياة الاولى في عواصم مصر القديمة.

ولفت إلى أنه يجرى حاليا تصميم سيناريو العرض المتحفي للمتحف اليونانى الرومانى للطابق الأول، والذي يعد أكبر متحف في الوجه البحرى وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والمسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة ،1983، ويخضع لمشروع ترميم بتكلفة 340 مليون جنيه، حيث تم تصميم سيناريو الطابق الأرضي والطابق الأول سيكون نصفه مخصص مكاتب إدارية والنصف الآخر عبارة عن فتارين عرض، مشيراً إلى أن اللجنة معنية بتصميم سيناريوهات العرض للمتاحف وكذا البانر واختيار القطع التي يتقرر عرضها والتي يتم اختيارها بعناية شديدة.

وقال «عمر»، أنه تم تصميم سيناريوهات متاحف الغردقة وقصر البارون وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية.

وعن المتحف اليونانى الرومانى في الاسكندرية، قال رئيس اللجنة إنه سيتم لأول مرة بعد الافتتاح، عرض تمثال ضخم لملكة بطلمية متشبهة بالالهة ايزيس فاريا، والمعروض حاليًا في المتحف البحري ويزن عدة أطنان تم اكتشافه في الستينات والمنتشل من تحت الماء مكسور عبارة عن جزئين ولم يعرض من قبل وهو مكون من 3 أجزاء قطعتين موجودتين في حديقة المتحف البحرى بالاسكندرية، والتاج موجود في كوم الدكة، فضلاً عن لوحات موزاييك نادرة، ضمن أكثر من 100 قطعة نادرة، سيتم عرضها لأول مرة ما بين تماثيل ولوحات تذكارية وتيجان وقطع فسيفساء حديثة تم اكتشافها مؤخراً على يد بعثة مصرية بولندية في منطقة آثار كوم الدكة بالاسكندرية، لتكون ضمن القطع المحورية في سياق العرض المتحفي.

بينها متحف عواصم مصر .. الآثار تعلن تصميم سيناريوهات العرض المتحفى واختيار القطع لـ7 متاحف جديدة (صور)

بينها متحف عواصم مصر .. الآثار تعلن تصميم سيناريوهات العرض المتحفى واختيار القطع لـ7 متاحف جديدة (صور)

بينها متحف عواصم مصر .. الآثار تعلن تصميم سيناريوهات العرض المتحفى واختيار القطع لـ7 متاحف جديدة (صور)