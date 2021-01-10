شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ثاني أطول محور كباري في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل، والذي يعد ثاني أطول محور عرضي بمحافظة أسيوط.

ويمتد المحور الجديد من طريق «الحوطا» شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا، بطول 15 كم، وعرض 21 مترًا، و2 حارة مرورية لكـل اتجاه، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 81.7%.

ويشمل المحور الجديد 13 عملا صناعيًا (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ)، منها 2 كباري رئيسية، وهي (كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة / أسوان، والطريق الزراعي الغربي)، وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.