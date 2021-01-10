شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مؤلم.. مصرع 3 أطفال أشقاء صعقًا بالكهرباء فى حريق منزلهم بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حادثة مؤسفة، حيث لقي 3 أطفال مصرعهم صعقا بالكهرباء في حادث حريق لمنزل بمنطقة كوبري العبد بقرية سيدي غازي.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفي مستشفي كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول 3 جثث لأطفال، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث حريق بمنزل أمام كوبري العبد بنطاق قرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أطفال وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار المركزي وهم كل من:" محمد رمضان فتحي سيد أحمد،7 سنوات، ولاء رمضان فتحى سيد أحمد، 6 سنوات، آلاء رمضان فتحي سيد أحمد، 3 سنوات، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفر الدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.