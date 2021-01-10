شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان توزع ألحفة وبطاطين على غير القادرين بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان، عن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين في محافظة أسوان، لمواجهة موجة البرد الشديدة، التي تجتاح القرى والمراكز.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن مكتب مشروعات الجمعية بأسوان، تم تكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل ألحفة وبطاطين الشتاء لكل المستحقين في أقل وقت ممكن تحت رعاية المحافظ وبإشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أن فريق العمل بالجمعية، بدء بشكل فعلى في الوصول ببطاطين الشتاء إلى المستحقين في أقصى القرى والنجوع في ذات الوقت، حيث بدأ التوزيع في محافظة أسوان، بقرية المريناب مركز إدفو وقرية الرغامة البلد مركز كوم أمبو.

وأضاف أن حملته الموسمية السنوية لتوزيع ألحفة وبطاطين الشتاء لهذا العام، تتضمن توزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة، بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة، وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل .