شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تعلن دعم «بهية» بعائدات معرضها السنوي لمستحضرات التجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعة البريطانية في مصر، تنظيم المعرض السنوي الرابع لمستحضرات التجميل الآمنة وأدوات التعقيم، من إنتاج طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، والذي عقد بإشراف الدكتور محي المزار عميد الكلية، ورعاية السيدة فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة.

وتوجه الجامعة البريطانية، العائد من هذه المنتجات التي يقوم طلاب كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس بتصنيعها من خلال إستخدام المواد الطبيعية، لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الصدي.

وخلال إفتتاحه للمعرض السنوى الرابع لمستحضرات التجميل الآمنة وأدوات التعقيم الذي تنظمه كلية الصيدلة كل عام، أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، أن هذا المعرض السنوي يأتي في إطار دعم وتشجيع طلاب الجامعة البريطانية، على التفاعل بشكل مباشر مع إستراتيجية التصنيع والإنتاج التي تنتهجها الدولة، والإنفتاح على سوق العمل، وترسيخ قيم العمل المجتمعي فيهم، وذلك كتوجه عام للجامعة منذ تأسيسها.

وقال الدكتور محي المزار عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر :«يضم المعرض العديد من المنتجات المختلفة لمستحضرات التجميل الآمنة والعناية بالبشرة، بسبب إعتماد الطلاب على إستخدام المواد الخام عالية الجودة، مما ساهم في الترويج والمبيعات بشكل كبير». لافتاً إلى أن الكلية تدعم في طلابها توطين هذه الصناعة الهامة في مصر.

وأشار المزار إلى أنه ستم بيع منتجات المعرض أونلاين من خلال الرابط المخصص لذلك على تطبيق Zoom والذي يشمل عرض المنتجات وأسعارها والمواد المصنعة منها، بالإضافة لإرفاق كتيب عن الحملة التي تقوم بها الكلية للتوعية بسرطان الصدي.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، أن أرباح المعرض هذا العام سيتم التبرع بها لـ «مؤسسة بهية» والمستشفى التابعة لها كدعم من طلاب الكلية لمحاربة سرطان الصدي.