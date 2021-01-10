شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تبدأ تطبيق مبادرة رعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انتهاء التجهيزات الخاصة لتطبيق المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى العزل المنزلي من مصابي كورونا، والتي ستنطلق، اليوم الأحد.

وأوضح «مرعي» إلى أنه تم تجهيز 35 فريقًا طبيًا لمتابعة المرضى من مصابي كورونا في المنازل، حيث تم تقسيمهم لمجموعتين، بحيث تتولى المجموعة الأولى متابعة المريض بمنزله تلفيونيًا، والمجموعة الثانية تجري زيارات منزلية للمرضى، وتشمل قياس درجة الحرارة وعمل المسحات والمتابعة الصحية.

وأكد «مرعي»، أنه في حالة احتياج المريض للرعاية الصحية الفائقة، سيتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات العزل بالمحافظة.