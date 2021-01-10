شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف بداية التقلبات الجوية وانتهاء الشبورة المائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب، هي الظاهرة المؤثرة خلال هذه الفترة، موضحة أنها تبدأ من الثانية عشر منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا، لذلك لابد من تجنب السفر في ذلك التوقيت إن لم يكن ضروريًا، وتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامي محمد جاد على قناة «صدى البلد»، أن الجو مستقر تمامًا على مدار 3 أسابيع ماضية، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستصل يومي الإثنين والثلاثاء، إلى 25 و26 درجة، بينما مع نهاية الأسبوع سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، لتعود للمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وتابعت أنه بداية من اليوم ستكون هناك فرص لسقوط أمطار على حلايب وشلاتين، بينما تشهد السواحل الشمالية أمطار يوم الأربعاء، وتستمر في السقوط عليها يوم الخميس، مع وجود فرص لسقوط أمطار أيضًا على الوجه البحري، مشيرة إلى أن مع نهاية الأسبوع سنشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية.

واختتمت تصريحاتها، أن الشبورة ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تبدأ حدتها في أن تكون أخف تدريجيًا بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن درجات الحرارة اليوم وغدًا، في السواحل الشمالية ستكون من 21 و22 درجة، بينما القاهرة والوجه البحري 22 و23 ومدن شمال الصعيد 24 و25، بينما جنوب الصعيد 28 و29 درجة.