شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالطريق الإقليمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الإقليمي، أمام كارتة الخطاطبة، بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب انتشار الشبورة، وانعدام الرؤية على الطريق.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة عدد من ضباط مركز شرطة السادات، والإسعاف، والوحدة المحلية، لرفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحادث وقع نتيحة اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وتصادم معهما أيضًا ثلاث سيارات أخرى، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

وقال الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير الإسعاف بالمنوفية، إن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 12آخرين، مؤكدًا أنه يجرى نقل المصابين والوفيات إلى المستشفيات لاتخاذ اللازم نحوهم.