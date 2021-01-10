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غرامه 4 آلاف جنيه لقاعة أفراح لم تلتزم بإجراءات كورونا في شبرا الخيمة

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على إحدى قاعات الأفراح بالحى، لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال التجمع بأعداد كبيرة بأماكن مغلقة ما يؤدى إلى تفشى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحى ليلة، أمس، لمنع التجمعات وإقامة سرادقات العزاء أو الأفراح بالقاعات. شارك في الحملة إدارتا المتابعة والإشغالات، وتم التفتيش على قاعات الأفراح وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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