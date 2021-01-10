شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 10 يناير 2021 إلى الجمعة 15 يناير 2021، وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، كما يلى :

يوم الأحد 10 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من ( حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 11 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من ( حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة.

وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 12 يناير 2021 :

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التى تصل الى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق .