شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إتاحة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية عبر تطبيق إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار تدقيق وتنقية قاعدة البيانات المركزية والحاقا لما تم سابقا من مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام وكذلك الصف الثالث الإعدادى واستكمال الملف الإلكترونى للطلاب مشتملا على الصورة الشخصية للطالب، تقرر إتاحة تطبيق إلكترونى خاص بقيام طلاب الثانوية العامة" الثالث الثانوى بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسى 2020،2021 بداية من اليوم الأحد 10 يناير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات: تأتى هذه الخطوة فى إطار الاستعداد والتجهيز لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى، وحرصا على ضمان دقة بيانات الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام، موضحة أنه يتم ميكنة كافة الاجراءات الخاصة بالتقدم للامتحانات وطباعة الشهادات المؤمنة عن طريق المجع الصناعى للأوراق.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التسجيل الإلكترونى للاستمارة بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتررونى الرسمى للطالب والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد والمتاح لجميع الطلاب " حكومى وخاص ومنازل".

ونبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوى بالتأكيد على كافة طلاب الصف الثالث الثانوى بسرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية مع توفير كافة وسائل الدعم وذلك بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكيد من صحتها وفى حالة وجود أى أخطاء فى البيانات يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية والذى تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات.

وأكدت وزارة التربية التربية والتعليم بأن طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم اتاحتها فى وقت لاحق.