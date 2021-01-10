شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تراجع الشبورة الثلاثاء وتكشف عن تقلبات جوية بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الشبورة المائية الكثيفة الثلاثاء المقبل، بعد استقرار الطقس على مدار 3 أسابيع ، منوهة بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعة بـ 3 درجات لتسجل الحرارة 25 درجة يوم الثلاثاء.

وقالت "وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مع نهاية الأسبوع الذى يشهد تقلبات جوية، وفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد لتمتد إلى الوجه البحري مع نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الطقس دافئ على معظم الأنحاء خلال ساعات النهار، وبارد أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.