شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الشبورة تضرب الطرق وتجبر المرور لغلق 14 طريقا سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الدائرى، انتظام فى حركة السيارات فى الاتجاه من المريوطية الى الوراق والعكس بعدما ضربت الشبورة المائية 14 طريقا سريعا يربط بين القاهرة الكبرى والمحافظات، وسط متابعة لحظية لحركة السيارات لرصد اى معوقات مرورية.

وكثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية، في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع الحوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدى السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.