إعادة فتح 5 طرق عقب زوال الشبورة أبرزها إسماعيلية الصحراوى ومحور 30 يونيو

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، فتح 5 طرق رئيسية عقب زوال الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

وشملت طريق الفيوم الصحراوى وطريق أسيوط الغربي وبلبيس الصحراوى ومحور 30 يونيو، وفتح طريق الإسماعلية المتجة إلى بورسعيد أمام حركة السيارات بعد ارتفاع الشبورة ووضوح الرؤية.

وكان قد تفقد اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة ومتابعة حركة المركبات بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث المرورية.

ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

ويشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.