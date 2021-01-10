شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تطلق خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين حول نقص الأدوية وأماكن توافرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية “15301"، وسيتم من خلاله بدءًا من اليوم، تقديم خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها - كمرحلة أولى؛ حيث سيتم تلقى الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أى مستحضرات دوائية على مدار الساعة وذلك اعتباراً من اليوم الموافق العاشر من يناير 2021 .

ومن جانبه أكد الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ على آليتى العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقى واستشعار أى مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.

كما أشار الغمراوى، إلى أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة وأن مسئولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها أو مثائلها.

وأضاف الغمراوى، أن هيئة الدواء تعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية- بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.